Казахстан в апреле нарастил экспорт нефти в Германию до 160 тыс. тонн

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию по системе нефтепровода "Дружба" в апреле текущего года составил 160 тыс. тонн, что на 6,7% выше уровня марта 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО).

"Объем поставки казахстанской нефти через магистральный нефтепровод "Узень - Атырау - Самара" в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для дальнейшей поставки в Германию в апреле 2025 года составил 160 тыс. тонн", - говорится в ответе КТО на запрос агентства.

Как сообщалось, в марте объем транспортировки казахстанской нефти в Германию составил 150 тыс. тонн.

Вместе с тем в компании не предоставили точные данные по планам транспортировки на май 2025 года.

"В мае 2025 года "КазТрансОйл" планирует осуществить поставки казахстанской нефти на экспорт в Германию в соответствии с графиком транспортировки нефти, утверждаемым министерством энергетики, при условии фактической сдачи нефти грузоотправителями", - уточнили в КТО.

Ранее в нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) заявляли, что в 2025 году Казахстан планирует отгрузить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в данном направлении был экспортирован такой же объем - 1,5 млн тонн.

Тогда министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что при запросе со стороны Германии объемы поставок могут быть увеличены до 2 млн тонн нефти.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".