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Внешнеторговый дефицит США в марте вырос на 14%, до рекордных $140,5 млрд

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в марте 2025 года увеличился на 14% относительно предыдущего месяца - до рекордных $140,5 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составило $123,2 млрд, а не $122,7 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения дефицита до $137 млрд с объявленного ранее февральского уровня.

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США
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