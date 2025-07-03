Внешнеторговый дефицит США в мае вырос на 18,7%, превысил прогноз

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в мае увеличился на 18,7% к апрелю - до $71,5 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $60,3 млрд, а не $61,6 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения дефицита до $71 млрд с объявленного ранее апрельского уровня.

Объем экспорта в мае уменьшился на $11,6 млрд (на 4%) и составил $279 млрд. В том числе сократились поставки за рубеж готовых изделий из металла, золота и природного газа. Экспорт товаров уменьшился на $11,4 млрд (до $180,2 млрд), услуг - на $0,2 млрд (до $98,8 млрд).

Импорт сократился на $0,3 млрд (на 0,1%) - до $350,5 млрд, что является минимумом за семь месяцев. Это было обусловлено снижением закупок оборудования компьютерной периферии и готовых изделий из металла. Импорт товаров снизился на $0,2 млрд (до $277,7 млрд), услуг - на $0,1 млрд (до $72,8 млрд).

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце вырос на $11,2 млрд - до $97,5 млрд, в то время как профицит в сфере услуг уменьшился на $0,1 млрд - до $26 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем в мае сократился на $5,7 млрд (до $14 млрд). Дефицит в торговле со странами Евросоюза увеличился до $22,5 млрд с $17,9 млрд в апреле.

В январе-мае общий размер внешнеторгового дефицита США увеличился на $175 млрд (на 50,4%) относительно аналогичного периода прошлого года. Экспорт вырос на 5,5%, импорт - на 14,8%.