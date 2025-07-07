Валютные резервы Китая в июне достигли максимума с декабря 2015 года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июне 2025 года увеличились на $32 млрд и достигли $3,317 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Это максимальный объем с декабря 2015 года.

Юань в прошлом месяце подорожал на 0,45% относительно американской нацвалюты. Между тем курс доллара США упал на 2,7% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец июня составляли 73,9 млн унций, увеличившись с 73,83 млн унций месяцем ранее, говорится в сообщении. Китайский ЦБ покупал драгметалл восьмой месяц подряд. В стоимостном выражении резервы золота выросли до $242,93 млрд по сравнению с $241,99 млрд в конце мая.