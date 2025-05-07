Инфляция в России с 29 апреля по 5 мая составила 0,03%, годовая замедлилась до 10,2%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В России инфляция с 29 апреля по 5 мая 2025 года составила 0,03% после 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 5 мая составил 0,02%, с начала года - 3,22%.

Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 5 мая замедлилась до 10,21% с 10,34% на 28 апреля (после также 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует только 16 мая.

Цены на фрукты и овощи с 29 апреля по 5 мая снизились на 0,3% (после нулевой динамики с 22 по 28 апреля), в том числе огурцы подешевели на 8,0%, помидоры - на 3,9%, бананы - на 1,1%. Одновременно выросли цены на лук - на 6,9%, капусту - на 4,5%, свеклу - на 4,3%, морковь - на 3,7%, картофель - на 1,7%, яблоки - на 1,2%.

С 29 апреля по 5 мая существенно дороже стали баранина, мясо кур и маргарин - на 0,9%, рыба мороженая и свинина - на 0,5%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 1,4%, вермишель - на 0,6%.

Среди непродовольственных товаров значительно подешевели смартфоны - на 1,5%, телевизоры - на 1,2%, электропылесосы - на 1,0%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты подорожала за неделю на 3,1%, в санатории - на 2,1%.

Тарифы на проезд в городском автобусе выросли на 0,8%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 5 мая на уровне 10,21%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

На неделе с 29 апреля по 5 мая 2025 года инфляция замедлилась до 0,03% (после 0,11% неделей ранее). На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,06% (с 0,18%). Возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию (на 0,28% после 0,00%). На остальные продукты питания рост цен замедлился до 0,09% (с 0,2%): подешевели макароны и крупы, масложировая продукция. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,12% (после роста на 0,01% неделей ранее). В секторе услуг темпы роста цен составили 0,21% (после 0,16%)", - говорится в обзоре.

Банк России 25 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

В русле ожиданий рынка ЦБ обошелся без направленного сигнала по ДКП, послав только нейтральный: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий".

ЦБ при этом подтвердил февральский прогноз по инфляции в России в 2025 году в интервале 7-8% и 4% в 2026 году.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).