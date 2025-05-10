США и Китай проводят торговые переговоры в Швейцарии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Делегации США и КНР проводят в субботу переговоры по торговым вопросам в Швейцарии, сообщает CNN со ссылкой на китайские СМИ.

Это первые подобные официальные контакты сторон по теме торговли с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил в апреле о пошлинах в размере 145% на китайские товары. В Пекине, как сообщалось, приняли ответные меры в отношении товаров из США и установили пошлины в размере 125%.

Американскую делегацию на переговорах возглавляют министр финансов Скотт Бессент и торгпред Джеймисон Грир, а китайскую - вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн.