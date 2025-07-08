Кузбасс привлекает в Сбербанке 5 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов Кемеровской области и Сбербанк подписали контракты на предоставление 5 млрд рублей кредитных средств для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Речь идет о двух кредитных линиях с лимитом 2 млрд рублей и 3 млрд рублей, обе привлекаются на срок не более одного года. Линия с лимитом 3 млрд рублей открыта под 22,5% годовых (20% ставка ЦБ + 2,5% надбавка), на 2 млрд рублей - под 22,3% годовых (20% ставка ЦБ + 2,3% надбавка).

Изначально обе линии предполагалось открыть под 22,5% годовых, итоговый размер надбавок установлен по результатам торгов. Согласно материалам на портале госзакупок, в торгах по линии на 3 млрд рублей Сбербанк стал единственным участником, на торги по линии на 2 млрд рублей было подано две заявки, название второго участника не раскрывается.

В конце апреля Минфин Кемеровской области заключил контракты со Сбербанком на предоставление кредитных ресурсов на общую сумму 10 млрд рублей, а в июне - на 6 млрд рублей для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств Кузбасса. В мае регион заключил контракты с ВТБ на привлечение 14 млрд рублей кредитных средств для тех же целей.

Кроме того, Минфин Кузбасса объявил аукционы на привлечение еще 7,9 млрд рублей кредитных средств для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств региона, их итоги планируется подвести 15 июля.

С учетом внесенных в конце апреля изменений расходы бюджета Кемеровской области в 2025 году утверждены в размере 251 млрд 464,2 млн рублей, доходы - 229 млрд 688,6 млн рублей, дефицит - 21 млрд 775,6 млн рублей (8,7% расходов).

Как сообщает сайт регионального Минфина, на 1 июля госдолг региона превысил 96,9 млрд рублей (в том числе более 71 млрд рублей составили бюджетные кредиты, 20,8 млрд рублей - коммерческие кредиты, 5 млрд рублей - внешний госдолг).

На 1 января госдолг Кемеровской области составлял 67,3 млрд рублей (более 52 млрд рублей - бюджетные кредиты, 10 млрд рублей - коммерческие, 5 млрд рублей - внешний госдолг).