Новак отметил, что торговые войны будут влиять и на обеспечение спроса на нефть

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Торговые войны между странами влияют на снижение темпов экономического роста, а значит и на обеспечение спроса на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе онлайн заседания восьми стран ОПЕК+, кадры которого привел телеканал "Россия 24".

По мнению некоторых аналитиков, торговые войны влияют не только на сам спрос на нефть, но и на предложение нефти.

"Когда мы наблюдаем торговые войны между странами, снижение темпов экономического роста. И по прогнозам многих аналитиков в мире экономический рост будет в этом году ниже первоначальных прогнозов, что также будет влиять на обеспечение спроса", - сказал вице-премьер РФ.

Новак еще раз призвал страны-участницы исполнять договоренности. "И Россия, и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт - все могли бы сегодня гораздо больше добывать. И у нас есть потенциальные месторождения и графики разработки этих месторождений, однако мы сдерживаем добычу", - подчеркнул он.

"Еще раз хотел бы обратиться ко всем странам о том, чтобы вносили и могли обеспечить свой равноправный вклад в то, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения. И здесь важно соблюдать уровни добычи, обеспечивать график компенсации недовыполнения добровольных сокращений. Я к этому призываю еще раз", - заявил Новак.

В субботу восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) "ввиду здорового рынка" второй раз подряд приняли решение об ускоренном в три раза развертывании ранее принятых ограничений по добыче нефти - на 411 тыс. б/с в июне, что равноценно трем ежемесячным надбавкам.