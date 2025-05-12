Билл Гейтс за 20 лет пожертвует на благотворительность 99% состояния и закроет свой фонд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Основатель Microsoft Corp., миллиардер Билл Гейтс в ближайшие 20 лет пожертвует 99% состояния на "спасение и улучшение жизней по всему миру", говорится в его блоге.

Пожертвования будут осуществляться через благотворительный The Gates Foundation, а в конце 2045 года фонд будет закрыт.

Сейчас состояние Гейтса оценивается в $108 млрд.

"За первые 25 лет существования The Gates Foundation мы пожертвовали более $100 млрд, - отмечается в блоге. - За следующие 20 лет мы удвоим эту цифру".

"Требующих решения насущных проблем слишком много, чтобы я держался за ресурсы, которые можно использовать для помощи людям, - пишет Гейтс. - Вот почему я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем изначально планировал".

The Gates Foundation был создан в 2000 году как Bill & Melinda Gates Foundation (Фонд Билла и Мелинды Гейтс, супруги развелись в 2021 году), но был переименован после ухода Мелинды из фонда в 2024 году. Предполагалось, что он закроется через несколько десятилетий после смерти основателей.