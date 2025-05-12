Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Банк России ожидает снижения годовой инфляции стране к концу второго квартала 2025 года до 10,1%, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору.

По итогам I квартала 2025 года годовая инфляция составила 10,3%, оказавшись ниже февральского прогноза Банка России (10,6%).

"Текущий рост цен в I квартале 2025 года значительно замедлился по сравнению с пиковыми значениями конца 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и укрепления рубля и составил 8,3% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.)", - отмечает ЦБ. Регулятор ожидает, что этот показатель во II квартале составит 7,0% с.к.г.

"Во второй половине года прогнозируется его дальнейшее замедление (за исключением июля, что связано с запланированной индексацией платы за коммунальные услуги). К концу 2025 года текущие темпы роста цен снизятся до 4% с.к.г.", - подчеркивается в комментарии.

ЦБ в апреле сохранил прогноз годовой инфляции на конец 2025 года на уровне 7-8%. Базовый прогноз Банка России предполагает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики и по мере возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем.