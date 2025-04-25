На заседании ЦБ в пятницу сложился широкий консенсус по сохранению ставки

Дискуссия велась вокруг нюансов сигнала, сообщила Эльвира Набиуллина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Дискуссия на совете директоров ЦБ РФ по ставке велась вокруг нюансов сигнала, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"У нас сложился широкий консенсус по сохранению ставки. Мы обсуждали скорее нюансы сигнала", - сказала глава ЦБ.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%.