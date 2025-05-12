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Минфин повысил прогноз поступления дивидендов в бюджет-2025 на скромные 3%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ пересмотрел в сторону увеличения оценку поступлений дивидендных платежей в федеральный бюджет 2025 года, но лишь на скромные 3,4%.

Согласно поправкам в закон о бюджете на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., внесенным правительством в Госдуму в понедельник, по этой статье теперь ожидаются поступления в размере 812,82 млрд рублей по сравнению с 786,44 млрд руб. в действующей редакции (оба показателя - с учетом крупнейшего плательщика, Сбербанка , чьи акции числятся на балансе Фонда национального благосостояния). Таким образом, прирост к первоначальному плану по этой статье составляет 26,4 млрд руб.

Главной интригой дивидендного сезона остаются планы "Газпрома" , в прошлом - важного донора бюджета наряду со Сбером. Изначально рынок был скептичен относительно перспектив выплат компании за 2024 год, однако после выхода сильной отчетности "Газпрома" и неожиданного возврата к дивидендам другого эмитента с госучастием, ВТБ, настроения аналитиков заметно изменились. Глава Минфина Антон Силуанов при этом констатировал 7 мая (когда параметры предложенных поправок в бюджет уже были согласованы), что бюджетом 2025 года не запланированы дивидендные поступления от "Газпрома" .

"В бюджете 2025 года каких-либо поступлений дивидендных от "Газпрома" мы не планируем", - сказал он, отвечая на вопрос, не ждет ли Минфин дивидендов "Газпрома" по итогам 2024 года.


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