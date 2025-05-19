Новак и Силуанов не стали отвечать на вопрос о дивидендах "Газпрома" за 2024 год

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов не стали отвечать на вопрос о том, ожидает ли государство дивиденды от "Газпрома" по итогам 2024 года.

"Хотите, чтобы какие-то инсайды пошли на рынке? Не скажу", - заявил Силуанов журналистам.

Новак также не стал отвечать на этот вопрос.

Совет директоров "Газпрома", который должен дать рекомендацию по дивидендам "Газпрома" за 2024 год, назначен на 21 мая.

Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года было выплачено по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022 и за весь 2023 год дивиденды не выплачивалось.

В конце апреля "Газпром" опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам за 2024 год. База расчета дивидендов (чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи) выросла в два раза - до 1,433 трлн рублей. Это корреспондируется в расчетный дивиденд на одну акцию в размере 30,27 рубля. Также существенно улучшился показатель долговой нагрузки - отношение "чистый долг" /EBITDA сократилось до 1,8х.

В преддверии выхода отчета "Газпрома" аналитики были единодушны во мнении, что дивидендные выплаты по итогам 2024 года маловероятны. В начале мая Силуанов говорил журналистам: "В бюджете 2025 года каких-либо поступлений дивидендных от "Газпрома" мы не планируем".

Однако после сильного отчета аналитики снизили уровень скептицизма в отношении дивидендов "Газпрома" за 2024 год. Недавний пример ВТБ - банка с госучастием, который неожиданно объявил о возвращении к дивидендам, также стал примером решений в пользу выплат акционерам.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).