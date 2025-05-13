На "Мосбирже" число физлиц с брокерскими счетами в апреле выросло на 399 тысяч

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", за апрель 2025 года увеличилось на 399 тысяч и достигло 36,7 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Частные лица увеличили число открытых счетов до 67,9 млн с 67,14 млн по итогам марта.

Сделки на фондовом рынке "Мосбиржи" в апреле заключали 3,6 млн человек.

Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 181,5 млрд рублей. Из них в акции вложено 23,8 млрд рублей, в облигации - 168,4 млрд рублей. Продажи паев БПИФов превысили покупки на 10,6 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями в апреле составила 74,7%, облигациями - 31,5%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 6,03 млн (+16 тысяч за апрель). Оборот на них составил 378,8 млрд рублей. В структуре оборота 68,5% приходилось на сделки с акциями, 11,9% - с облигациями и 19,6% - с паями фондов.

Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции "Газпрома" (14,3%), "ЛУКОЙЛа" (14%), "Т-Технологий" (6,5%), "Роснефти" (6%), X5 (5,7%), "Яндекса" (5,5%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%) и акции "НОВАТЭКа" (4,7%).

В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT (доля - 39,6%), SBMM (21,4%), AKMM (17,4%), BCSD (2,2%) и AMNR (2,1%).

Более 491 тысячи частных инвесторов в апреле заключали сделки на фондовом рынке во время утренней сессии. На утренних торгах доступны 168 инструментов: 102 акции, все 57 торгуемых на рынке ОФЗ и паи девяти БПИФов.

Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями составили 11,3% и 20% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 88% и 83% соответственно.

Наибольший объем операций на утренних торгах заключен с акциями "Газпрома", Сбербанка, "Т-Технологий", ВТБ, паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями "НОВАТЭКа", "СПБ биржи", "ЛУКОЙЛа", ГК "Самолет", "Яндекса".