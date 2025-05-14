Экс-совладелец FESCO и бенефициар "Новосталь-М" создали компанию по морским перевозкам в Таиланд

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - АО "А7 Холдинг", 100% которого принадлежит бывшему совладельцу FESCO Андрею Северилову, и владелец металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко на паритетной основе создали компанию в сфере морских грузовых перевозок.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, ООО "Тай экспресс" было зарегистрировано в Москве 12 мая с уставным капиталом 10 млн рублей.

"Цель создания компании – прямое морское транспортное сообщение Новороссийск - Бангкок", - заявил Северилов "Интерфаксу".

По его словам, запуск первого судна на маршруте планируется в августе текущего года. На втором этапе развития проекта рассматривается также морское сообщение с Индией, Мьянмой, Малайзией.

Бенефициар "Новосталь-М" Иван Демченко пояснил, что между Россией и Таиландом на данный момент нет прямых морских перевозок, "есть отдельные нерегулярные линии, например, из Санкт-Петербурга, но это ситуативные вещи".

По словам Демченко, который также возглавляет российско-таиландский деловой совет, основным грузом, поставляемым в Бангкок, будет продукция, выпускаемая металлургическим холдингом "Новосталь-М".

"Для нас удобнее доставлять партии в контейнерах и, в принципе, покупателю тоже. Это имеет эффективность, если это будет по тем же самым ценам, что и при отправке балкером", - добавил он.

Ключевыми активами металлургического холдинга "Новосталь-М" являются Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ, Краснодарский край) и метзавод "Балаково" (Саратовская область).

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей.