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В России в марте темпы роста кредитования юрлиц ускорились до 0,9%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки в марте ускорили темпы роста корпоративного кредитного портфеля до 0,9% после сдержанных темпов в феврале (+0,1%), говорится в обзоре ЦБ о динамике банковского сектора.

Росли как рублевые кредиты (+0,6 трлн рублей, +0,9%), так и валютные (0,2 трлн рублей в рублевом эквиваленте, +1,6%).

Рост спроса на рублевые кредиты был в том числе связан с уплатой крупных налогов за 2024 год - НДД нефтегазовых компаний (на 0,5 трлн рублей) и налога на прибыль.

Валютные кредиты росли в основном за счет компаний-экспортеров, которые привлекали средства на финансирование текущей деятельности.

Прирост за 12 месяцев при этом немного снизился (до 14,9% с 15,9%), так как в 2024 году корпоративное кредитование увеличивалось повышенными темпами.

С учетом корпоративных облигаций требования к компаниям выросли на 0,7 трлн рублей (+0,8%), а за 3 месяца 2025 года практически не изменились (-0,04 трлн рублей, +0,1%).

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