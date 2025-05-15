Поиск

ThyssenKrupp получила квартальную чистую прибыль при сокращении скорр. EBIT в 10 раз

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG получила чистую прибыль во втором квартале 2024-2025 финансового года, при этом ключевой для нее показатель скорректированной EBIT упал в 10 раз и оказался намного хуже прогноза аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 155 млн евро против убытка в 78 млн евро годом ранее.

Выручка во втором финквартале уменьшилась на 5% - до 8,58 млрд евро. Объем заказов сократился на 6%, составив 8,08 млрд евро.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась в 1,6 раза - до 468 млн евро, прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) подскочила до 188 млн евро с 28 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBIT, которую ThyssenKrupp считает более информативным показателем, упала почти в 10 раз - до 19 млн евро с 184 млн в I квартале предыдущего фингода - и оказалась существенно хуже консенсус-прогноза, представленного самой компанией (146 млн евро). Рентабельность по этому показателю составила 0,2% против 2% годом ранее.

Компания подтвердила годовой прогноз на текущий фингод и по-прежнему ожидает, что ее чистая прибыль составит 100-500 млн евро, скорректированная EBIT - 0,6-1 млрд евро. ThyssenKrupp прогнозирует снижение выручки на величину до 3%.

С начала 2025 года капитализация ThyssenKrupp выросла более чем вдвое - до 5,87 млрд евро.

ThyssenKrupp Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперимент по цифровизации перевозок зерна пройдет в РФ по 31 октября

МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

Падение цен на российскую нефть ниже "потолка" понизило ставки на ее фрахт

МЭА снизило прогноз добычи нефти в США на 110 тыс. б/с в 2025 г. и на 240 тыс. б/с - в 2026 г.

Рубль утром заметно дешевеет в паре с юанем на фоне сильно упавшей нефти

Минпромторг расширит на грузовики практику авансирования госзакупок в размере 80%

Brent подешевела до $64,58 за баррель

Brent подешевела до $64,58 за баррель

Dow Jones завершил торги в среду снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли

Dow Jones завершил торги в среду снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });