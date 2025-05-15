ThyssenKrupp получила квартальную чистую прибыль при сокращении скорр. EBIT в 10 раз

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG получила чистую прибыль во втором квартале 2024-2025 финансового года, при этом ключевой для нее показатель скорректированной EBIT упал в 10 раз и оказался намного хуже прогноза аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 155 млн евро против убытка в 78 млн евро годом ранее.

Выручка во втором финквартале уменьшилась на 5% - до 8,58 млрд евро. Объем заказов сократился на 6%, составив 8,08 млрд евро.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась в 1,6 раза - до 468 млн евро, прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) подскочила до 188 млн евро с 28 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBIT, которую ThyssenKrupp считает более информативным показателем, упала почти в 10 раз - до 19 млн евро с 184 млн в I квартале предыдущего фингода - и оказалась существенно хуже консенсус-прогноза, представленного самой компанией (146 млн евро). Рентабельность по этому показателю составила 0,2% против 2% годом ранее.

Компания подтвердила годовой прогноз на текущий фингод и по-прежнему ожидает, что ее чистая прибыль составит 100-500 млн евро, скорректированная EBIT - 0,6-1 млрд евро. ThyssenKrupp прогнозирует снижение выручки на величину до 3%.

С начала 2025 года капитализация ThyssenKrupp выросла более чем вдвое - до 5,87 млрд евро.