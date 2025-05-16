В ЦБ считают, что объем субсидий на IPO должен быть на старте сопоставим с субсидиями по кредитам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Инструмент субсидирования для эмитентов, размещающих акции на рынке, который ЦБ предложил в качестве стимула для увеличения числа сделок, должен быть уже на старте сопоставим по объемам с субсидированием банковских кредитов, а в дальнейшем, возможно, стать доминирующим, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Эту идею ЦБ начал обсуждать с профильными ведомствами в 2024 году, а в январе 2025 года было опубликовано поручение президента Владимира Путина правительству и Банку России принять дополнительные меры по стимулированию российских АО к размещению акций на внутреннем рынке, увязав возможность предоставления таким эмитентам (в том числе с госучастием) господдержки с их выходом на рынок капитала.

"Мы некоторое время назад предложили предоставлять субсидии не только на кредиты, но и тем эмитентам, которые выходят на рынок акций. В настоящее время у нас в достаточно весомой стадии находятся договоренности с Минфином. Мы обсуждали предложения с Минфином, и Минфин готовит соответствующие изменения вместе с рядом других федеральных органов исполнительной власти. Чтобы внести изменения в программы субсидирования, которые позволят субсидии предоставлять и, соответственно, по размещению акций. Надеюсь, что в ближайшее время документ появится", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".

"Самое важное, чтобы на данном этапе это было сопоставимо с объемом тех субсидий, которые предоставляются по кредитам. Чтобы это были относительно равноценные продукты. И второе - мы обсуждаем тему того, чтобы в будущем, возможно, субсидии на акции стали основным инструментом субсидирования", - сказал он.