Золото дешевеет на 1,5% и завершает неделю в минусе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Фьючерсы на золото резко дешевеют в пятницу и завершают неделю в минусе на фоне укрепления доллара и снижения напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

К 14:20 по Москве июньские фьючерсы на золото дешевели на бирже Comex на 1,5% - до $3177 за тройскую унцию. За неделю драгметалл подешевел примерно на 4%.

В начале недели стало известно, что США и Китай договорились о временном снижении импортных тарифов на 90 дней. Это снизило спрос на защитные активы, включая золото, и привело к росту курса американской валюты.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно других основных мировых валют, с начала недели прибавил порядка 0,4%.