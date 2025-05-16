Поиск

Золото дешевеет на 1,5% и завершает неделю в минусе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Фьючерсы на золото резко дешевеют в пятницу и завершают неделю в минусе на фоне укрепления доллара и снижения напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

К 14:20 по Москве июньские фьючерсы на золото дешевели на бирже Comex на 1,5% - до $3177 за тройскую унцию. За неделю драгметалл подешевел примерно на 4%.

В начале недели стало известно, что США и Китай договорились о временном снижении импортных тарифов на 90 дней. Это снизило спрос на защитные активы, включая золото, и привело к росту курса американской валюты.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно других основных мировых валют, с начала недели прибавил порядка 0,4%.

Китай США Comex DXY
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина сообщила о подготовке к IPO десятков компаний

Набиуллина сообщила о подготовке к IPO десятков компаний

"Ростсельмаш" отправит коллектив в единый отпуск в июне из-за ухудшения ситуации на рынке

"Петербургская биржа" пройдет аудит на соответствие исламскому финансированию

"Петербургская биржа" пройдет аудит на соответствие исламскому финансированию

Все работники кузбасских шахт поднялись на поверхность

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6375 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });