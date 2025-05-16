Росстат отметил подорожание алкоголя в апреле на 1,3%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле продукты питания подорожали к марту на на 0,6%, на алкогольные напитки - на 1,3%, сообщил Росстат.

С начала года рост составил соответственно 3,8% и 7,2%, в годовом выражении - 12,6% и 13%.

В апреле по сравнению с мартом цены на говядину поднялись на 1,3%, свинину - на 1,1%, мясные консервы - на 0,8%. Цены на баранину и мясо птицы снизились на 1,3%.

На рыбном рынке больше всего подорожали кальмары - на 2,5%. Цены на живую и охлажденную рыбу повысились на 1,8%, разделанную мороженую (кроме лососевых пород) и соленую сельдь - на 1,5%, рыбное филе - на 1,4%.

Цены на пшеничный хлеб выросли на 1,5%, вермишель, ржаной хлеб, бараночные и сдобные булочные изделия, овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,9%, макаронные изделия - на 0,6%. Цены на гречневую крупу и пшено снизились на 1%, рис - на 0,6%, оливковое масло - на 0,4%, пшеничную муку - на 0,3%.

Среди молочных продуктов больше всего подорожали детские творожки - на 2,3%. Цены на сухие молочные смеси для детского питания выросли на 1,3%, кисломолочные продукты - на 1,1%, пастеризованное молоко более 3,2% жирности - на 1%, молоко для детей - на 0,9%, пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности - на 0,8%, йогурт, творожные сырки и плавленые сыры - на 0,7%.

Кроме того, шоколад вырос в цене на 2,6%, кофе - на 2,3%, пиво - на 1,8%, мороженое - на 1,7%, шампанское - на 1,5%, черный и зеленый чай, коньяк - на 1,3%.