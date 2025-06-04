Совет директоров "Абрау-Дюрсо" рекомендовал дивиденды за 2024 год в 5,01 руб. на акцию

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров компании "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, рекомендовал дивиденды за 2024 год в 5,01 рубля на акцию, сообщает компания.

Общая сумма выплат может составить 545 млн 534 тыс. 476,17 рубля. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 608 млн 425 тыс. 805,27 рубля рекомендовано оставить нераспределенной.

Ранее о таком размере дивидендов сообщал президент, председатель совета директоров компании Павел Титов.

Титов также не исключал в конце года дополнительную выплату дивидендов.

Как сообщалось, в 2023 году компания выплатила дивиденды за первый квартал из нераспределенной прибыли прошлых лет. Они составили 6,14 рубля на акцию. Общая сумма - 601,721 млн рублей. Финальные дивиденды за 2023 год составили 3,27 рубля на акцию, общая сумма - 320,46 млн рублей.

По итогам 2022 года дивиденды составили 0,19 рубля на акцию, общая сумма - 18,62 млн рублей. В 2021 году было выплачено по 3,44 рубля на акцию, общая сумма - 337 млн 120 тыс. 632,96 рубля.

Уставный капитал компании составляет 98 000 184 рубля. "Абрау-Дюрсо" почти на 90% принадлежит семье специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

В 2024 году компания реализовала 66,862 млн бутылок продукции, в том числе 66,063 млн собственного производства. Оба показателя на 18% больше, чем в 2023 году.

Выручка в 2024 году составила 15,798 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году (12,525 млрд рублей). Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,837 млрд рублей с 1,281 млрд рублей в 2023 году, EBITDA - на 51%, до 4,307 млрд рублей с 2,857 млрд рублей.