Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2024 году вырос на 7,4%
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в 2024 году составило $53,8 млрд, что на 7,4% больше, чем годом ранее ($50,1 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Как отмечает в комментарии ЦБ, такая динамика обусловлена снижением дефицита баланса первичных и вторичных доходов при сокращении положительного сальдо торговли товарами и услугами.
Положительное сальдо внешней торговли товарами России в 2024 году выросло на 0,8%, до $122,6 млрд, со $121,6 млрд в 2023 году.
Сальдо счета текущих операций в декабре 2024 года было отрицательным (-$1,3 млрд) после положительного сальдо в ноябре (+$2,1 млрд). Основным фактором стало сезонное увеличение дефицита баланса инвестиционных доходов и баланса услуг при ослаблении торгового баланса. В декабре 2023 года сальдо счета текущих операций было положительным и составляло $0,6 млрд.
Профицит торгового баланса в декабре снизился на 6,7%, до $5,6 млрд, относительно уточненного показателя ноября ($6,0 млрд) за счет пропорционального снижения экспорта и импорта.
Показатель декабря текущего года по сравнению с декабрем 2023 года ($10,9 млрд) снизился почти в 2 раза.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в 2024 г и декабре 2024 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|2024 г.
|Г/Г
|Дек.
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|53,8
|7,4%
|-1,3
|Торговый баланс
|122,6
|0,8%
|5,6
|-6,7%
|-48,6%
|Экспорт
|417,2
|-1,7%
|31,3
|-2,2%
|-19,1%
|Импорт
|294,5
|-2,8%
|25,7
|-0,8%
|-7,6%
|Баланс услуг
|-38,3
|8,5%
|-4,0
|60,0%
|-4,8%
|Экспорт
|42,3
|2,7%
|4,5
|40,6%
|-2,2%
|Импорт
|80,6
|5,5%
|8,5
|49,1%
|-3,4%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-30,6
|-15,5%
|-2,9
|107,1%
|-53,2%
|Доходы к получению
|35,8
|-20,1%
|3,3
|22,2%
|-25,0%
|Доходы к выплате
|66,4
|-18,0%
|6,2
|51,2%
|-41,5%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|56,4
|28,2%
|-5,2
|Чистое принятие обязательств
|8,6
|0,3
|-94,4%