Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2024 году вырос на 7,4%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в 2024 году составило $53,8 млрд, что на 7,4% больше, чем годом ранее ($50,1 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечает в комментарии ЦБ, такая динамика обусловлена снижением дефицита баланса первичных и вторичных доходов при сокращении положительного сальдо торговли товарами и услугами.

Положительное сальдо внешней торговли товарами России в 2024 году выросло на 0,8%, до $122,6 млрд, со $121,6 млрд в 2023 году.

Сальдо счета текущих операций в декабре 2024 года было отрицательным (-$1,3 млрд) после положительного сальдо в ноябре (+$2,1 млрд). Основным фактором стало сезонное увеличение дефицита баланса инвестиционных доходов и баланса услуг при ослаблении торгового баланса. В декабре 2023 года сальдо счета текущих операций было положительным и составляло $0,6 млрд.

Профицит торгового баланса в декабре снизился на 6,7%, до $5,6 млрд, относительно уточненного показателя ноября ($6,0 млрд) за счет пропорционального снижения экспорта и импорта.

Показатель декабря текущего года по сравнению с декабрем 2023 года ($10,9 млрд) снизился почти в 2 раза.