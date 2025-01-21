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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2024 году вырос на 7,4%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в 2024 году составило $53,8 млрд, что на 7,4% больше, чем годом ранее ($50,1 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечает в комментарии ЦБ, такая динамика обусловлена снижением дефицита баланса первичных и вторичных доходов при сокращении положительного сальдо торговли товарами и услугами.

Положительное сальдо внешней торговли товарами России в 2024 году выросло на 0,8%, до $122,6 млрд, со $121,6 млрд в 2023 году.

Сальдо счета текущих операций в декабре 2024 года было отрицательным (-$1,3 млрд) после положительного сальдо в ноябре (+$2,1 млрд). Основным фактором стало сезонное увеличение дефицита баланса инвестиционных доходов и баланса услуг при ослаблении торгового баланса. В декабре 2023 года сальдо счета текущих операций было положительным и составляло $0,6 млрд.

Профицит торгового баланса в декабре снизился на 6,7%, до $5,6 млрд, относительно уточненного показателя ноября ($6,0 млрд) за счет пропорционального снижения экспорта и импорта.

Показатель декабря текущего года по сравнению с декабрем 2023 года ($10,9 млрд) снизился почти в 2 раза.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в 2024 г и декабре 2024 г. (в млрд долларов США):

Показатель 2024 г. Г/Г Дек. М/М Г/Г
Счет текущих операций 53,8 7,4% -1,3
Торговый баланс 122,6 0,8% 5,6 -6,7% -48,6%
Экспорт 417,2 -1,7% 31,3 -2,2% -19,1%
Импорт 294,5 -2,8% 25,7 -0,8% -7,6%
Баланс услуг -38,3 8,5% -4,0 60,0% -4,8%
Экспорт 42,3 2,7% 4,5 40,6% -2,2%
Импорт 80,6 5,5% 8,5 49,1% -3,4%
Баланс первичных и вторичных доходов -30,6 -15,5% -2,9 107,1% -53,2%
Доходы к получению 35,8 -20,1% 3,3 22,2% -25,0%
Доходы к выплате 66,4 -18,0% 6,2 51,2% -41,5%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 56,4 28,2% -5,2
Чистое принятие обязательств 8,6 0,3 -94,4%
Банк России ЦБ РФ
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