Глава ConocoPhillips прогнозирует выход добычи сланцевой нефти в США на плато к 2030 году

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Добыча сланцевой нефти выйдет на плато к концу десятилетия, если не случится технологического прорыва, но не ставьте против США, заявил глава американской ConocoPhillips Райан Лэнс на Катарском экономическом форуме.

Он выразил мнение, что цена безубыточности добычи сланцевой нефти в США не сильно изменилась из-за торговых пошлин, в частности, на сталь.

"Я думаю, в долгосрочной перспективе, если цены на нефть будут в комфортном диапазоне, может быть, в $70 за баррель или $65-75 за баррель, мы все еще увидим продолжающийся скромный рост из США", - сказал Лэнс.

По его словам, при нынешней цене нефти ниже $60 за баррель США начинают выходить на плато добычи сланцевой нефти, а при цене в примерно $50 за баррель , "вероятно, начнем немого снижать производство".

"Так что есть своего рода равновесное место даже в США, которое позволяет сланцу продолжать свою зрелость и свой рост, но мы видим плато производства, вы знаете, вероятно, к концу этого десятилетия, добычи в США, если только не будет еще одного технологического прорыва в нашем бизнесе. И не делайте ставки против нашей отрасли, потому что мы довольно хороши в том, как пытаемся найти способы, как извлечь больше из подземных богатств, которые есть в нашей стране", - подчеркнул глава ConocоPhillips.

В то же время, отвечая на вопрос, когда будет достигнут пик добычи сланцевой нефти в США, Лэнс сказал, что это будет зависеть от цены, причем устойчивой в долгосрочном периоде, а не нынешних волатильных скачков.

По его словам, если цена нефти вырастет до комфортных $70 за баррель и выше, то, добыча нефти в США может превысить 14 млн б/с с нынешних 13,3-13,4 млн б/с.

Глава ConocоPhillips также выразил мнение, что призыв президента США Дональда Трампа "drill, baby, drill" следует рассматривать как более широкую стратегию (а не только бурить в поисках сланцевой нефти - ИФ) об увеличении в США добычи природных ресурсов. По его мнению, у этой стратегии есть несколько измерений: это и ускорение разрешений, и строительство инфраструктуры, и линий электропередач, и газопроводов, отказ от паузы в выдаче разрешений на экспорт СПГ, чтобы экспортировать энергию, которая нужна всему миру сейчас.