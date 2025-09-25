Нефтяники США говорят о начале заката сланцевой отрасли

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Компании по добыче нефти и газа Техаса, Северной Луизианы и южной части Нью-Мексико говорят о снижении деловой активности, росте затрат, в среднем ждут роста цен на нефть, некоторые предрекают начало заката сланцевой индустрии, отмечается в исследовании банка ФРС Далласа по итогам опроса в середине сентября 93 компаний, занимающихся разведкой и добычей, и 46 нефтесервисных подрядчиков.

По итогам опроса банк обращает внимание на снижение деловой активности в третьем квартале в нефтегазовом секторе, падение добычи нефти и рост пессимизма. Компании говорят об увеличении затрат, но относительно неизменном спросе на рабочую силу.

В среднем респонденты ожидают цену на нефть марки WTI в $63 за баррель к концу 2025 года по сравнению с текущей в $63,8 - ответы варьировались от $50 до $80 за баррель. Но через два года, полагают респонденты, цена нефти WTI вырастет до $69/барр. и до $77/барр. через пять лет.

Участники опроса прогнозируют цену на природный газ Henry Hub в размере $3,3 за MMBtu к концу 2025 года по сравнению с текущей $2,99 за MMBtu. Через два года ожидается рост стоимости до $3,94 за MMBtu и до $4,5 за MMBtu через пять лет.

Большинство руководителей сообщают о том, что им пришлось отложить принятие инвестиционных решений в связи с возросшей неопределенностью относительно цен на нефть и/или себестоимости ее добычи: 42% ответивших заявили о незначительной отсрочке в принятии инвестрешений, а 36% менеджеров - о значительной задержке.

Начало заката?

Банк также приводит некоторые ответы участников: "Мы начали закат сланцевой индустрии". "Ряд компаний стоимостью несколько миллиардов, ранее работавших только на суше США, инвестируют за рубеж и в более рискованные (шельфовые) геологоразведочные проекты", - говорит указанный респондент. По его словам, консолидация в отрасли продолжается: публичных компаний стало на 50% меньше, чем 10 лет назад, а число сотрудников сокращается десятками тысяч.

"Нефть в США не заканчивается, но нефть по $60 за баррель точно заканчивается. $100 за баррель? $150 за баррель? Цена, вероятно, со временем должна покрывать неоптимальную геологию", - считает он. Собеседник также задается вопросом, кто понесет ответственность за закрытие свыше 200 тысяч горизонтальных сланцевых скважин, причем в стране уже свыше одного миллиона бесхозных. "Мы уже видим, что некоторые компании, похоже, имеют бизнес-план "плохого банка". Общество не будет относиться к нам доброжелательно, если мы не внесем свой вклад в очистку после нашего ухода", - предупреждает он.

Другой респондент полагает, что нефтяному сектору грозят "мрачные три с лишним года". "Зачем Wall Street инвестировать в сектор с худшими показателями индекса S&P, когда манит искусственный интеллект?" - отмечается в комментарии.

Еще один участник говорит: "Учитывая прогноз Управления энергетической информации Минэнерго США о средней цене на нефть WTI в $47 за баррель в 2026 году, мы приостанавливаем бурение на неопределенный срок после бурения нашей последней скважины в этом месяце. (...) Мы сокращаем наш бюджет на бурение вдвое - с 10 до 5 скважин".

"Банки, акционеры, держатели облигаций, руководители высшего звена и все остальные понимают, что предыдущий бум по принципу "drill, baby, drill" привел к финансовым катастрофам и растрате капитала, природных и человеческих ресурсов. Отныне экономические решения должны быть взвешенными и обоснованными логикой, а не гиперболами", - говорит один из собеседников банка Далласа.

Другой респондент считает, что цена нефти в $60/барр. ниже затрат на возмещение и может упасть до примерно $55, но ненадолго. По его оценке, серьезным риском является экономическая неопределенность во всем мире, "включая высокий уровень задолженности крупнейших экономик, которая может рухнуть под воздействием высоких процентных ставок и замедления роста". "Если это произойдет, цены на нефть могут резко упасть на продолжительный период времени. Однако, учитывая недавний раунд консолидации, рынок должен быть в состоянии быстро скорректировать значительное сокращение добычи, чтобы компенсировать падение цен", - считает он.

Ряд экспертов с оптимизмом смотрят в будущее отрасли, но ожидают некоторых краткосрочных трудностей в течение следующего года.

Кто-то полагает, что снижение процентных ставок подстегнет экономику и увеличит потребление нефти и газа.

"Я считаю, что у нефти гораздо больше потенциала роста, чем потенциала падения. Во-первых, стратегический нефтяной резерв США находится на самом низком уровне примерно с 1984 года. (...) Во-вторых, глобальные конфликты не стихают (...)", - сказал один из нефтяников.

"Цена на природный газ годами была низкой. Только компании, занимающиеся добычей и бурением сланцевого газа, могут получать прибыль. Значительная часть этой прибыли была основана на хеджировании. Теперь это прекращается, и цены значительно снизились. Добыча природного газа внутри страны будет сопровождаться ростом спроса из-за тарифных вопросов и наращивания мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ)", - заявил один из респондентов.