Институт Пастера создал тест на антитела к холере

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера подготовил тест на антитела к холере, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Они (специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера – ИФ) только что решили задачу по разработке антительного теста, ИФА-теста на холеру. Его не было", - сказала Попова на встрече с выпускниками первого в России профильного класса Роспотребнадзора.

Он был протестирован в Африке.