Глава Роспотребнадзора не исключила завоза холеры в РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Риск завоза холеры в РФ существует, так как ситуация с заболеванием в мире остается напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В мире эпидситуация по холере характеризуется как напряженная. В разных странах сейчас значимый уровень заболеваемости с большим количеством погибших, к сожалению. И риски завоза остаются, и это главные риски сегодняшнего дня в части холеры в РФ. Мы предполагаем, что такие завозы будут", - сказала Попова журналистам.

Она отметила, что российские туристы и путешественники посещают разные страны, в том числе и те, где "высокий уровень заболеваемости".

Глава ведомства отметила, что Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации, а также провел оценку готовности всех лечебных учреждений и пунктов пропуска через границу. Также ведомство учитывает климатические изменения.

"Определены все контрольные критические точки, то есть мы увеличили объем своей работы, объем мониторинга для того, чтобы не пропустить (холеру). И считаем, что это совершенно правильно, и будем эту работу продолжать", - добавила Попова.