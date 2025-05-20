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Цена нефти Brent немного снизилась до $65,3 за баррель

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием диалога США и Ирана, а также ситуацией вокруг Украины.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $65,33 за баррель, что на $0,21 (0,32%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,13 (0,2%) до $65,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,19 (0,31%) до $61,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,17 (0,27%) до $62,14 за баррель.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил ранее, что иранские власти ни при каких обстоятельствах не откажутся от достижений в военной и сфере мирного атома. При этом он заверил, что Тегеран готов продолжать переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме. Незадолго до этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.

В понедельник вечером состоялись телефонные переговоры президентов США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил в соцсети Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. При этом он отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление обо всех деталях.

"Как те, так и другие переговоры потребуют времени, чтобы стороны могли достичь соглашения, и в обоих случаях они могут пойти в разных направлениях, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Westpac Banking Corp. Роберт Ренни. - Brent выглядит дорогой, и цена должна опуститься в диапазон $60-65 за баррель, учитывая, что ОПЕК+ наращивает добычу".

Brent нефть
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