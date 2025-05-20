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Brent торгуется у $65,15 за баррель

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в небольшом минусе вечером во вторник.

К 17:56 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,6%), до $65,15 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,35 (0,56%), до $61,79 за баррель.

В начале сессии котировки подскочили на заявления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о переговорах с США, затем вернулись к снижению.

По сообщениям иранских СМИ, Хаменеи назвал требования США об отказе Ирана от обогащения урана "чрезмерными и возмутительными", выразив сомнения, что переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. В понедельник вечером состоялись телефонные переговоры президентов США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил в соцсети Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. При этом Трамп отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление обо всех деталях.

"Трейдеры занимают выжидательную позицию с учетом разнонаправленных новостных потоков, - отметил Оле Хансен из Saxo Bank. - Я все еще немного обеспокоен тем, что, возможно, основная часть ралли рисковых активов уже позади, и пессимизм может вернуться к участникам рынков, оказав понижательное давление на нефтяные котировки".

Глава американской ConocoPhillips Райан Лэнс заявил на Катарском экономическом форуме, что добыча сланцевой нефти выйдет на плато к концу десятилетия, если не случится технологического прорыва.

"Я думаю, в долгосрочной перспективе, если цены на нефть будут в комфортном диапазоне, может быть, в $70 за баррель или $65-75 за баррель, мы все еще увидим продолжающийся скромный рост из США", - сказал Лэнс.

Brent ConocoPhillips WTI Али Хаменеи Иран США
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