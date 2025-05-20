Под санкции ЕС попал Минский завод колесных тягачей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) попал под 17-й пакет санкций Евросоюза против России, документ об этом опубликован в Официальном журнале ЕС.

"Только в 2024 году общий объем экспорта предприятия составил 306 вагонов с военной техникой. В основном она была поставлена на российские предприятия, входящие в военно-промышленный комплекс России. Поставки военной продукции в Россию продолжились и в 2025 году", - говорится в обосновании к включению МЗКТ в рестрикционный список. В нем также сказано, что "таким образом, Минский завод колесных тягачей оказывает материальную поддержку военно-промышленному комплексу и правительству России".