Поиск

Под санкции ЕС попал Минский завод колесных тягачей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) попал под 17-й пакет санкций Евросоюза против России, документ об этом опубликован в Официальном журнале ЕС.

"Только в 2024 году общий объем экспорта предприятия составил 306 вагонов с военной техникой. В основном она была поставлена на российские предприятия, входящие в военно-промышленный комплекс России. Поставки военной продукции в Россию продолжились и в 2025 году", - говорится в обосновании к включению МЗКТ в рестрикционный список. В нем также сказано, что "таким образом, Минский завод колесных тягачей оказывает материальную поддержку военно-промышленному комплексу и правительству России".

Евросоюз Минск МЗКТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Инфляция в России

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4%

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4%

В России спрос на аренду изб и теремов вырос за год в 2,5 раза

В России спрос на аренду изб и теремов вырос за год в 2,5 раза

"Магнит" приобрел 81,55% "Азбуки вкуса"

Минфин надеется на выход указа о гарантиях по новым инвестициям нерезидентов в ближайшие месяцы

Минфин надеется на выход указа о гарантиях по новым инвестициям нерезидентов в ближайшие месяцы

На развитие космической отрасли до 2036 года потребуется около 4,5 трлн рублей

В Минфине ожидают IPO госкорпорации "ДОМ.РФ" в ноябре

В Минфине ожидают IPO госкорпорации "ДОМ.РФ" в ноябре

В санкционный список ЕС включены 183 танкера

Минфин предложил отраслевые критерии допуска на российский рынок

ЕС включил в 17-й пакет санкции против 189 судов

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6393 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2263 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });