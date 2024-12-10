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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Белоруссия решила произвести для себя пусковую установку "Орешника", а ракеты получить из РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии сделают пусковую установку для комплекса "Орешник", а ракеты для неё будут поставлены Россией во второй половине 2025 года.

"В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему (президенту России - ИФ) сказал: "Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведём - МЗКТ (Минский завод колёсных тягачей - ИФ) делает. И более серьёзные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", - сказал Лукашенко в Борисове Минской области во вторник. Его цитирует агентство БелТА.

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"Мы бы его никогда не создали с нуля и до ракеты. Это огромные деньги, это технологии. Это многие-многие поколения. Поэтому был поставлен такой вопрос, и спасибо Владимиру Владимировичу (Путину - ИФ), - он на это отреагировал, сказал "да", - отметил Лукашенко.

"Установку, конечно, мы сделаем для себя сами - пусковую. Ну а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждём. Будем смотреть, что у нас из этого получится", - добавил глава Белоруссии.

Лукашенко отметил высокую мощь "Орешника", что показало его применение по заводу "Южмаш" на Украине. "Это там, где производилось в Советском Союзе в том числе ракетное оружие. А потом ядерными боеголовками оснащалось. Огромный завод. Глубиной 4-5 этажей под землей. Его нет. Один удар "Орешника", и этого завода практически нет. На всю глубину", - сказал белорусский лидер.

Белоруссия Александр Лукашенко РФ Орешник
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