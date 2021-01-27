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СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии подозревает представителя российской компаний в даче взяток менеджерам пяти крупных белорусских промпредприятий.

По данным следствия, 22-23 декабря руководители среднего звена ОАО "МЗКТ", Минского электротехнического завода имени Козлова, Кузнечного завода тяжелых штамповок, ОАО "БЕЛАЗ" (управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ") и Минского тракторного завода получили от представителя российской компании взятки в размере от 50 до 250 тысяч российских рублей.

По предварительной информации, должностные лица получили взятки за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе, имеющей технические отклонения.

По уголовному делу были задержаны семь работников белорусских предприятий. "Все они признали факт получения денежных средств и сотрудничают со следствием. В настоящее время к пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим - залог", - отмечается в сообщении.

В СК Белоруссии не назвали российскую компанию, которую подозревают в даче взяток.

Белоруссия

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