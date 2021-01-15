Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пять государств - партнеров Европейского союза присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на сайте совета в пятницу.

"Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Белоруссии", - говорится в заявлении.

Там подчеркивается, что эти страны будут обеспечивать соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС.

В прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Белоруссии. В декабре прошлого года было опубликовано постановление Совета ЕС по третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Белоруссии, включающему 29 физических и семь юридических лиц.

В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Главное хозяйственное управление управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".

По информации пресс-службы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, следующий пакет санкций будет обсужден в Брюсселе в начале 2021 года.