Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25%, котировки компании теряют 3%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригрозил Apple Inc. ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если они производятся за пределами страны. На этой новости акции Apple подешевели на 3% на предварительных торгах в пятницу.

"Я уже давно говорил Тиму Куку (CEO Apple), что я жду, чтобы продаваемые в США iPhone производились в США, а не в Индии или еще где-либо. Если этого не будет, Apple должна будет платить пошлину как минимум в 25%", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Apple выпускает iPhone преимущественно в Китае и Индии.

Financial Times написала, что тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), приступает к реализации проекта строительства завода по выпуску дисплейных модулей в Индии стоимостью $1,5 млрд. Предприятие будет производить компоненты для устройств Apple.