Xerox снижает дивиденды в связи с покупкой Lexmark

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings, выпускающая принтеры и копировальную технику, меняет дивидендную политику в преддверии закрытия сделки по покупке Lexmark International Inc. Об этом сообщила пресс-служба Xerox.

Размер квартальных дивидендов будет уменьшен до $0,025 на акцию с $0,125 на акцию. Годовой размер дивидендов, таким образом, составит $0,1 на акцию.

Квартальные дивиденды будут выплачены 31 июля акционерам из реестра на закрытие рынка 30 июня.

Xerox объявила о покупке производителя лазерных принтеров Lexmark за $1,5 млрд с учетом долга в декабре 2024 года. Тогда же компания сообщила о намерении снизить дивиденды, отдав приоритет выплате долга.

С начала 2025 года капитализация Xerox снизилась более чем на 39%.

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