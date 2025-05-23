Поиск

Xerox снижает дивиденды в связи с покупкой Lexmark

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings, выпускающая принтеры и копировальную технику, меняет дивидендную политику в преддверии закрытия сделки по покупке Lexmark International Inc. Об этом сообщила пресс-служба Xerox.

Размер квартальных дивидендов будет уменьшен до $0,025 на акцию с $0,125 на акцию. Годовой размер дивидендов, таким образом, составит $0,1 на акцию.

Квартальные дивиденды будут выплачены 31 июля акционерам из реестра на закрытие рынка 30 июня.

Xerox объявила о покупке производителя лазерных принтеров Lexmark за $1,5 млрд с учетом долга в декабре 2024 года. Тогда же компания сообщила о намерении снизить дивиденды, отдав приоритет выплате долга.

С начала 2025 года капитализация Xerox снизилась более чем на 39%.

Пк им

SPB$#&: XRX

Copyright © 1989 - 2025 Interfax

Xerox Xerox Holdings Lexmark США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

БКХ "Коломенский" приобрел петербургского производителя готовой еды "Продмастер"

Трамп предложил ввести пошлину в 50% на товары из ЕС

Brent подорожала до $64,62 за баррель

Brent подорожала до $64,62 за баррель

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта

КТК ввел в эксплуатацию НПС "Кропоткинская", восстановленную после атаки БПЛА

Мишустин анонсировал совещание по ситуации в угольной отрасли

"Совкомфлот" сообщил о снижении доходов из-за санкций и достаточном запасе ликвидности

"Совкомфлот" сообщил о снижении доходов из-за санкций и достаточном запасе ликвидности
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });