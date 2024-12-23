Xerox купит производителя принтеров Lexmark за $1,5 млрд

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings, выпускающая принтеры и копировальную технику, сообщила, что договорилась о покупке производителя лазерных принтеров Lexmark International Inc.

Стоимость Lexmark оценена в $1,5 млрд, сумма включает задолженность компании и иные обязательства перед действующими владельцами, азиатскими инвесткомпаниями Ninestar Corp., PAG Asia Capital и Shanghai Shouda Investment Centre.

Сделка будет оплачена имеющимися у Xerox средствами и за счет привлечения нового долга. Также Xerox сократит годовые дивиденды до 50 центов на акцию с $1 для финансирования покупки.

Закрытие сделки ожидается во втором полугодии 2025 года.

Акции Xerox на предварительных торгах в понедельник дорожают на 11,7%. С начала года капитализация компании упала вдвое, до $1 млрд.