JPMorgan Chase продолжит углублять взаимодействие с рынками капитала Китая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, продолжит углублять взаимодействие с китайскими рынками капитала и лучше обслуживать международные компании в контексте ведения бизнеса в Китае, а китайские компании - в контексте развития за рубежом, заявил глава американского банка Джейми Даймон на встрече с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Пекине. Об этом сообщает "Синьхуа".

Даймон также позитивно отозвался о результатах торгово-экономических переговоров между США и Китаем.

Хэ Лифэн сказал, что Пекин приглашает предприятия с американским капиталом непрерывно углублять взаимовыгодное сотрудничество с КНР и продолжать вносить вклад в здоровое, стабильное и устойчивое развитие отношений двух стран в сферах торговли и экономики. Онотметил значительный прогресс в торгово-экономических переговорах со Штатами. По его словам, этот прогресс создает условия для дальнейшего сотрудничества партнеров.

При этом Китай прилагает усилия для формирования единого национального рынка и новой парадигмы развития, а также продолжит открывать экономику для внешнего мира, заявил Хэ Лифэн.