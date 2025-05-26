В Сбере спрогнозировали для себя серьезные затраты на универсальный платежный QR-код

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Внедрение универсального платежного QR-кода потребует существенных затрат от Сбербанка, а также других кредитных организаций, не подключенных к эквайрингу Национальной системы платежных карт (НСПК), в настоящее время этот вопрос обсуждается с ЦБ. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент банка, руководитель блока "Транзакционный банкинг" Дмитрий Малых.

Законопроект о внедрении универсального QR был внесен в Госдуму в декабре 2024 года (№811008-8) и принят в первом чтении 22 мая. Документ, в частности, вводит обязанность для банков предоставлять клиентам реквизиты перевода только с помощью универсального QR-кода, оператором которого будет НСПК (оператор карт "Мир" и Системы быстрых платежей, СБП). Еще на стадии обсуждения концепции законопроекта норма о централизации способов оплаты через универсальный QR-код под эгидой НСПК вызвала ряд замечаний, касающихся в том числе монополизации рынка.

"Переход на единый QR повлечет за собой расходы для банков. В текущей версии законопроекта говорится, что банк обязан будет предоставлять такую услугу. Для Сбера это означает, что нужно будет переделать с нуля то решение, которое у нас уже работает. Это существенные затраты как на адаптацию, так и на распространение решения на все POS-терминалы (устройство для приема платежей - ИФ). Такие расходы будут у всех банков, кто не реализовал НСПК-эквайринг (СБП QR). И это предмет дискуссии с Центральным банком в настоящий момент", - сказал Малых.

"Мы верим, что придем к соглашению с Центральным банком, программа лояльности по привычным методам будет сохранена и клиенты-физические лица не пострадают от изменений", - добавил он.

ЦБ ранее отмечал, что от подавляющего большинства банков внедрение универсального QR-кода не потребует значимых расходов. "С точки зрения затрат, мы посмотрели, если это универсальный QR, то большинству банков не нужно вообще никаких доработок делать, если они подключены к СБП. К СБП подключено подавляющее большинство банков", - говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время рассмотрения законопроекта об универсальном QR в первом чтении не исключил, что при доработке документа ко второму чтению будет рассмотрен вопрос компенсаций банкам, вложившим средства в собственные решения до введения централизованной системы. При этом он также отмечал, что по мнению Банка России, затраты на сам QR-код были не очень большие, а основные расходы были связаны с рекламой и продвижением продуктов, которые предлагают кредитные организации.

Платежный роуминг

Помимо QR-кода НСПК, сейчас популярностью пользуется QR на базе решения Сбербанка, к которому присоединились другие крупные игроки на рынке эквайринга - Т-Банк и Альфа банк. Объединение банков предлагает регулировать работу универсальных платежных QR-кодов с помощью стандартов, а не через законодательные ограничения численности операторов. Также консорциум в конце января сообщал, что обсуждает с регулятором взаимную интеграцию QR-платформ. По их мнению, на рынке возможен своего рода "роуминг", когда есть сеть, обеспечивающая связь одного оператора QR-кода для абонента другого оператора.

"Мы поддержим любую концепцию платежного роуминга, который позволит минимизировать затраты банков и предприятий на внедрение нового QR-кода и поможет предоставить клиентам сервис быстрее и дешевле", - сказал руководитель блока "Транзакционный банкинг" Сбера.

"На старте дискуссии с коллегами мы обсуждали, что если вводится платежный роуминг, то он должен быть платным. Позже мы отказались от этой идеи ради снижения барьеров и чтобы обеспечить кросс-платформенность или интероперабельность решения", - добавил он.

Глава ЦБ в феврале отмечала, что система роуминга потребует серьезных доработок большего количества банков, поэтому регулятор склоняется к внедрению только одного универсального QR НСПК.

При этом, по словам Малых, если будет выработано правильное технологическое решение по QR, рынку нужен будет определённый период адаптации. "Это не может быть с завтрашнего дня, нужен переходный период. Нужно двигаться в сторону нормальных договоренностей с регулятором, которые помогут решить его задачи, задачи бизнеса и клиентов", - сказал он.