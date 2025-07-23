Путин подписал закон об использовании банками цифрового рубля и едином QR-коде

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который водит с 1 сентября 2026 года поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля, также с 1 сентября 2026 г. вводится использование ими универсального платежного QR-кода, сообщает официальный портал правовой информации.

Предложения законодателей содержат две новеллы: обязательное использование банками универсального платежного кода, оператором которого выступает АО "НСПК", и установление поэтапной обязанности для банков предоставлять клиентам возможность совершения операций с цифровыми рублями. При этом уточняется, что посредством универсального QR-кода можно будет переводить и цифровые рубли.

Единый QR-код

Согласно одобренному закону единый QR-код банки будут использовать с 1 сентября 2026 г.

"Оператор по переводу денежных средств, являющийся кредитной организацией или филиалом иностранного банка, предоставляющий клиентам электронные средства платежа, которые позволяют осуществить считывание информации в графическом или ином виде и получить в электронном виде реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода, обязан предоставлять клиентам такие реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только с использованием универсального платежного кода", - говорится в одобренном законе.

Также прописывается запрет на взимание платы за услуги оператора единого QR-кода. В законе прописываются технические требования к работе оператора в части публикации им правил подключения, порядка формирования кода. Уточняется, что обязанность по использованию универсального платежного кода не распространяется на трансграничные переводы.

Цифровой рубль

Банки будут обязаны предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. С 1 сентября 2026 г. - эта норма действует для системно значимых кредитных организаций и банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг; с 1 сентября 2027 г. - для банков с универсальной лицензией; с 1 сентября 2028 г. - для всех остальных кредитных организаций.

Ритейл

Вводится обязанность продавцов принимать цифровые рубли: с 1 сентября 2026 г. - для продавцов с годовой выручкой более 120 млн руб., при условии, что на 1 января 2026 г. у них заключен договор о приёме электронных платежей с системно значимой кредитной организацией или банком, признанным значимым на рынке платежных услуг; с 1 сентября 2027 г. - для продавцов с годовой выручкой более 30 млн рублей, при наличии договора с системно значимым банком, значимым на рынке или банком с универсальной лицензией; с 1 сентября 2028 года - для всех остальных продавцов с выручкой более 20 млн рублей в год.

Закон также освобождает от этой обязанности продавцов, работающих в местах без доступа к интернету и связи, а также торговые объекты с выручкой менее 5 млн рублей в год.