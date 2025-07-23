Поиск

Путин подписал закон об использовании банками цифрового рубля и едином QR-коде

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который водит с 1 сентября 2026 года поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля, также с 1 сентября 2026 г. вводится использование ими универсального платежного QR-кода, сообщает официальный портал правовой информации.

Предложения законодателей содержат две новеллы: обязательное использование банками универсального платежного кода, оператором которого выступает АО "НСПК", и установление поэтапной обязанности для банков предоставлять клиентам возможность совершения операций с цифровыми рублями. При этом уточняется, что посредством универсального QR-кода можно будет переводить и цифровые рубли.

Единый QR-код

Согласно одобренному закону единый QR-код банки будут использовать с 1 сентября 2026 г.

"Оператор по переводу денежных средств, являющийся кредитной организацией или филиалом иностранного банка, предоставляющий клиентам электронные средства платежа, которые позволяют осуществить считывание информации в графическом или ином виде и получить в электронном виде реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода, обязан предоставлять клиентам такие реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только с использованием универсального платежного кода", - говорится в одобренном законе.

Также прописывается запрет на взимание платы за услуги оператора единого QR-кода. В законе прописываются технические требования к работе оператора в части публикации им правил подключения, порядка формирования кода. Уточняется, что обязанность по использованию универсального платежного кода не распространяется на трансграничные переводы.

Цифровой рубль

Банки будут обязаны предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. С 1 сентября 2026 г. - эта норма действует для системно значимых кредитных организаций и банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг; с 1 сентября 2027 г. - для банков с универсальной лицензией; с 1 сентября 2028 г. - для всех остальных кредитных организаций.

Ритейл

Вводится обязанность продавцов принимать цифровые рубли: с 1 сентября 2026 г. - для продавцов с годовой выручкой более 120 млн руб., при условии, что на 1 января 2026 г. у них заключен договор о приёме электронных платежей с системно значимой кредитной организацией или банком, признанным значимым на рынке платежных услуг; с 1 сентября 2027 г. - для продавцов с годовой выручкой более 30 млн рублей, при наличии договора с системно значимым банком, значимым на рынке или банком с универсальной лицензией; с 1 сентября 2028 года - для всех остальных продавцов с выручкой более 20 млн рублей в год.

Закон также освобождает от этой обязанности продавцов, работающих в местах без доступа к интернету и связи, а также торговые объекты с выручкой менее 5 млн рублей в год.

Владимир Путин НСПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самозапрет на кредиты оформили на "Госуслугах" 13,5 млн россиян

Самозапрет на кредиты оформили на "Госуслугах" 13,5 млн россиян

Глава Минцифры рассказал об оформленных на 56 человек 1,2 млн сим-карт

Путин подписал закон о защите жилищных прав отказавшихся от приватизации россиян

Путин подписал закон о защите жилищных прав отказавшихся от приватизации россиян

"Внуково" предложило забрать багаж пассажирам Turkish Airlines, прилетевшим 20-22 июля

В службах аэропорта Стамбула сообщили о прибытии российской делегации

В службах аэропорта Стамбула сообщили о прибытии российской делегации
Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор признал невозможность собрать весь мазут с аварийных танкеров "Волгонефть"

Более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG выявлено в России

Более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG выявлено в России

Минпросвещения РФ определило максимально допустимую учебную нагрузку для школьников

Минпросвещения РФ определило максимально допустимую учебную нагрузку для школьников

Проходящих по делу о взятках от телеграм-канала Baza полицейских доставили в Москву

Разлив мазута в Керченском проливе

Нефтепродукты из затонувшего танкера "Волгонефть-212" все еще поступают в море

Нефтепродукты из затонувшего танкера "Волгонефть-212" все еще поступают в море
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6802 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });