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Moody's подтвердило рейтинги Китая на уровне "A1" с "негативным" прогнозом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной валюте на уровне "A1" с "негативным" прогнозом.

Как говорится в сообщении агентства, "негативный" прогноз рейтингов обусловлен риском того, что напряженность в отношениях Китая с его крупными торговыми партнерами окажет отрицательное влияние на кредитный профиль страны в долгосрочной перспективе.

В частности, изменения в глобальных торговых потоках и ослабление мировой торговли могут помешать КНР добиться перехода к модели экономического роста, основанного на повышении производительности, а также сдержать увеличение госдолга, отмечают эксперты Moody's.

"Рейтинги Китая на уровне "A1" учитывают крупный размер экономики страны, ее динамичность и перспективы развития инноваций", - говорится в пресс-релизе.

Аналитики агентства ожидают при этом, что потенциал роста экономики КНР к 2030 году сократится до 3,5-4%.

По итогам 2024 года экономика КНР увеличилась на 5%, такой же рост предусмотрен планом социально-экономического развития на 2025 год.

Китай Moody's
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