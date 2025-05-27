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"Домодедово" предложило владельцам биржевых бондов проголосовать за отказ от требований выкупа после отзыва рейтинга

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Домодедово" предложило владельцам биржевых рублевых облигаций с погашением в декабре 2025 года проголосовать за отказ от права требовать выкуп этих бумаг, возникшего, в том числе, после отзыва кредитного рейтинга в феврале.

Как сообщает ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (ДФФ), эмитент облигаций аэропорта "Домодедово", собрание держателей облигаций в заочной форме назначено на 11 июня. В нем могут принять участие владельцы бондов по состоянию на 30 мая.

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В повестку собрания включен вопрос о признании ненаступившими оснований приобретения биржевых облигаций, а именно - факта отзыва 20 февраля текущего года агентством АКРА у компании DME Limited ранее присвоенного кредитного рейтинга по инициативе рейтингуемого лица, а также снижения доли DME Limited в уставном капитале эмитента до уровня ниже 50,1% с 7 октября 2024 года. Также в повестку включен вопрос об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций эмитента, возникшего по этим основаниям.

Что касается структуры владения ДФФ, то она, согласно еще одному опубликованному компанией во вторник на ленте раскрытия сообщению, с 7 октября прошлого года выглядит так: Дмитрию Каменщику принадлежит 1% в ООО "ДМЕ Холдинг" напрямую и 99% - через АО "Аламо Холдинг", а у "ДМЕ Холдинга" - 100% в ДФФ.

Рейтинг DME Limited на уровне BBB+(RU), прогноз "стабильный", а также рейтинги двух выпусков облигаций, размещенных ДФФ, были отозваны по инициативе эмитента агентством АКРА в феврале.

После этого представитель владельцев облигаций компании, ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" , сообщил на ленте раскрытия информации, что "в соответствии с публичной безотзывной офертой, выданной эмитентом и DME Limited LLC, отзыв российским рейтинговым агентством кредитного рейтинга DME Limited является условием акцепта оферты (основанием приобретения как этот термин определен в оферте)". Согласно оферте, моментом наступления этого условия является дата публикации пресс-релиза российским рейтинговым агентством на его странице в интернете.

На возникновение у владельцев рублевых облигаций компании права требовать выкупа этих бумаг после отзыва рейтинга DME Limited обращали внимание и аналитики "Ренессанс Капитала". Согласно оферте от DME Ltd, держатели этих облигаций могут требовать выкупа бумаг с компенсацией суммы стоимости непогашенного номинала и накопленного купонного дохода, говорилось в обзоре инвестбанка.

В конце марта АКРА сообщило, что присвоило головной компании группы "Домодедово" - ООО "ДМЕ холдинг", а также выпускам облигаций ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" кредитные рейтинги на уровне BBB+(RU) со статусом "рейтинг на пересмотре-развивающийся".

По мнению АКРА, финансовый риск-профиль компании определяется средним размером бизнеса, высокой долговой нагрузкой, низким уровнем покрытия процентных платежей, а также низкой оценкой ликвидности. АКРА прогнозирует, что в 2025-2027 годах отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей будет находиться в пределах 4,0-6,0х. С учетом того, что около половины финансового долга "Домодедово" представлено обязательствами, номинированными в валюте (замещающие облигации и еврооблигации номинированы в долларах), дальнейшая динамика долговой нагрузки будет во многом зависеть от курса рубля, полагают аналитики агентства.

Агентство отметило, что в 2025 году ликвидная позиция компании будет находиться под давлением вследствие необходимости рефинансирования облигационного займа, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинг. При этом поддержку рейтингу, по мнению агентства, оказывают высокие показатели рентабельности и денежного потока.

В обращении находятся биржевые облигации "Домодедово" на 15 млрд рублей и замещающие облигации-2028 на $354,7 млн с расчетами в рублях. Кроме того, у компании есть небольшой остаток выпуска евробондов-2028, который не был замещен в ходе процедуры обмена на локальные облигации в прошлом году.

Домодедово АКРА ДМЕ Холдинг Дмитрий Каменщик Аламо Холдинг
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