Владельцы рублевых бондов "Домодедово" смогут требовать их выкупа после отзыва рейтинга

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Владельцы рублевых облигаций "Домодедово" объемом 15 млрд рублей с погашением в декабре 2025 года получили возможность требовать выкупа долговых бумаг после того, как АКРА сообщило об отзыве рейтингов DME Limited.

Рейтинг DME Limited на уровне BBB+(RU), прогноз "стабильный", а также рейтинги двух выпусков облигаций, размещенных ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", отозваны по инициативе рейтингуемого лица, сообщило АКРА 20 февраля.

"В соответствии с публичной безотзывной офертой, выданной эмитентом и DME Limited LLC, отзыв российским рейтинговым агентством кредитного рейтинга DME Limited является условием акцепта оферты (основанием приобретения как этот термин определен в оферте)", - сообщил представитель владельцев облигаций компании, ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез". Согласно оферте, моментом наступления этого условия является дата публикации пресс-релиза российским рейтинговым агентством на его странице в интернете.

На возникновение у владельцев рублевых облигаций компании права требовать выкупа этих бумаг после отзыва рейтинга DME Limited обращают внимание и аналитики "Ренессанс Капитала". Согласно оферте от DME Ltd, держатели этих облигаций могут требовать выкупа бумаг с компенсацией суммы стоимости непогашенного номинала и накопленного купонного дохода, говорится в обзоре инвестбанка. Биржевая стоимость бумаг по итогам торгов 20 февраля составила 88,98% от номинала, что на 8,5 п.п. выше минимальных значений, зарегистрированных 6 февраля, отмечает "Ренессанс Капитал".

"Важно понимать, что в текущих условиях нет гарантий признания требований держателей публичного долга законными", - пишут аналитики "РенКапа", напоминая, что Генпрокуратура уже оспаривает недавнюю выплату купона по замещающим облигациям.

"Домодедово Фьюэл Фасилитис", эмитент облигаций "Домодедово", в числе других структур группы и ее бенефициаров выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры, о котором стало известно в конце января. Надзорный орган требует взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

В качестве обеспечительных мер суд, в частности, запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, о выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.

Компания ходатайствовала о снятии обеспечительных мер в части выплаты купонных платежей, об этом же суд просила и Ассоциация владельцев облигаций. Арбитражный суд Московской области в начале февраля оба эти заявления удовлетворил.

Суд, в частности, учел тот факт, что невыплата купона по облигациям может являться основанием для кросс-дефолта, повлечь обязанности выкупа облигаций, а также досрочного погашения денежных обязательств по иным инструментам заимствования. "Таким образом, невыплата купона в установленный срок может повлечь существенные имущественные потери ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", - говорилось в определении суда.

Однако Генпрокуратура это решение обжаловала, рассмотрение ее апелляции назначено на 17 марта.