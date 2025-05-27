Спрос на долларовые бонды "Газпрома" на пике заявок достиг $525 млн

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В ходе сбора заявок инвесторов на 4-летние облигации "Газпром капитала" серии БО-003Р-14 книга заявок на пике достигла $525 млн с консолидированными ордерами от 70 инвесторов, сообщили в пресс-службе Газпромбанка, выступающего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 мая. Как отметили в ГПБ, благодаря собранному значительному спросу от инвесторов эмитент увеличил объем сделки в два раза - с не менее $200 млн до $400 млн и установил финальный купон на 75 б.п. ниже первоначального ориентира - на уровне 7,25% годовых. По данным ГПБ, в выпуске приняли участие клиенты частных банков и брокерского обслуживания на 76% от объема выпуска, управляющие, страховые и инвестиционные компании - на 15%, а также банки - на 9%.

По мнению ГПБ, размещение уникально самым длинным сроком и самой низкой ставкой купона для выпусков сроком более 1 года среди всех корпоративных облигаций в долларах или евро с расчетами в рублях в этом году. С начала года на локальном рынке облигаций в долларах и евро "Газпром" привлек крупнейший объем среди других эмитентов, разместив три выпуска суммарным объемом $1,150 млрд в эквиваленте на срок более 3 лет, добавил организатор.

"Последовательный с начала года выход "Газпрома" на российский рынок с успешными размещениями, объем и срок которых увеличивается, а ставка купона понижается, создает не только позитивную динамику для собственных облигаций в обращении, но и новые ориентиры для всего рынка корпоративных бондов России", - отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Помимо Газпромбанка организаторами также выступают "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB.

Техразмещение выпуска запланировано на 29 мая.

В апреле компания провела первое размещение облигаций в долларах с расчетами в рублях. Объем трехлетнего выпуска по итогам маркетинга составил $350 млн, ставка купонов - 7,65% годовых. Вслед за размещением в долларах "Газпром" разместил выпуск облигаций на 350 млн евро по ставке 7,75% годовых.

Сейчас в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 810 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, выпуск облигаций на 1,5 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях - на 350 млн евро и $350 млн, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.