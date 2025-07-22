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"Газпром" доразмещает долларовые бонды с расчетами в рублях на сумму $250 млн

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Объем доразмещения облигаций "Газпром капитала" серии БО-003Р-14 с расчетами в рублях составит $250 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Цена размещения - 100,5% номинала плюс накопленный купонный доход, что соответствует доходности к погашению в 7,34%.

Сбор заявок проходил во вторник с 11:00 до 15:00 мск. Срок погашения долговых бумаг - 8 мая 2029 года. Техразмещение запланировано на 24 июля.

Основной выпуск этих облигаций компания разместила в мае текущего года, его объем составил $400 млн. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка купона - 7,25% годовых.

Номинал облигаций - $1 тыс. Расчеты по ним будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона и погашения.

Организаторы сделки - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB. Агент - Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 810 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, два выпуска облигаций на 5,5 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $750 млн, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

Газпром Газпром капитал
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