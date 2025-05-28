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ЦБ предположил рост остатков криптовалют в кошельках россиян на 27% за полгода

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Предполагаемые остатки россиян на кошельках криптобирж на конец марта 2025 года составили 827 млрд рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

Ранее регулятор сообщал, что аналогичный показатель в сентябре прошлого года составлял 651 млрд рублей. Таким образом, объем за полгода вырос на 27%.

Большая часть остатков на конец I квартала приходилась на биткойн - 62,1%, на эфир пришлось 22%, на стейблкоины USDT и USDC - 15,9%.

Объем притоков и оттоков криптоактивов (BTC, ETH, USDT, USDC), оценочно приходящийся на россиян, за IV квартал 2024 года и I квартал 2025 года вырос в 1,5 раза - до 7,3 трлн рублей по сравнению с 4,8 трлн во II-III кварталах прошлого года, вследствие роста совокупных объемов потоков. Это может быть связано с политикой администрации президента США, направленной на более мягкое регулирование рынка криптоактивов, что повысило интерес к рынку, отмечает ЦБ.

Объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок, по данным сервиса "Прозрачный блокчейн", в IV квартале 2024 года и I квартале 2025 года снизился до 165,4 млн посещений, что на 0,9% ниже по сравнению с двумя предыдущими кварталами. Доля россиян в общем веб-трафике анализируемых площадок уменьшилась на 3 процентных пункта, до 4,5%.

Сейчас в РФ не запрещена покупка цифровых валют, но запрещены расчеты в криптовалюте. Исключением является экспериментальный правовой режим (ЭПР), позволяющий использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри ЭПР для категории "особо квалифицированных" инвесторов. ЦБ в своем письме также предложил вне ЭПР разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

Банк России отмечал, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета. Проект закона предполагает штрафы за нарушение запрета для физлиц в размере 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц - 700 тысяч - 1 млн рублей. Планируется, что та цифровая валюта, которая будет незаконно использоваться в качестве средства платежа, будет конфисковываться.

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