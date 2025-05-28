ЦБ РФ не видит значимого изменения доли продажи валюты экспортерами в апреле-мае

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Значимого изменения доли продажи валюты экспортерами по отношению к валютной выручке в апреле-мае не произошло, в дальнейшем это соотношение сохранится примерно на этом же уровне, заявил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.

"В целом мы не видим значимых изменений и проблем ни в марте, ни в апреле, ни в мае. Мы предполагаем, что доля будет находиться где-то примерно в тех же самых параметрах", - сообщил Габуния на брифинге в среду.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в IV квартале 2024 года - I квартале 2025 года составило 89%, что незначительно выше среднего уровня за 2023-2024 годы (84%), говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Зампред Банка России подчеркнул, что экспортеры продолжают продавать валюту выше закрепленных президентским указом нормативов.

"В целом относительно указов, пауз, возникших в них, мы всегда отмечали, что в период действия самых разных порогов по указам все равно экспортеры продавали выручку выше, чем это было предусмотрено указом, поэтому с нашей точки зрения здесь эффект отмены указа или действия нейтрален. На это (объем продажи валюты экспортерами - ИФ) влияют главным образом другие факторы, в том числе разница в процентных ставках, потребность самих экспортеров в рублях", - отметил Габуния.

Ранее сообщалось, что отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в феврале 2025 года (этот показатель ЦБ раскрывает с лагом) составило 99%, увеличившись на 19 процентных пунктов к январю.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 мая подписал постановление о продлении требования по репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года. Ранее источник, знакомый с ходом подготовки документа, сообщил, что указ президента РФ с новыми сроками действия обязательной продажи валютной выручки был подписан 15 мая. В прежней редакции и указ, и постановление действовали до 30 апреля 2025 года.

Согласно постановлению, экспортеры, которые входят в утвержденный президентским указом перечень (этот документ носит закрытый характер и не публикуется - ИФ), с 25 мая 2025 года обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом. Таким образом, базовые параметры режима остались неизменными.

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами были введены в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие соответствующего указа было продлено на год - до конца апреля 2025 года. Сам указ, как и последующие указы, вносившие в него корректировки, не публиковались: эти документы имеют гриф "для служебного пользования" из-за закрытого списка компаний-экспортеров. Детали введенного указом режима регулируются правительственным постановлением.

Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В июне 2024 года правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре 2024 года эта планка снижена до 25%. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям может выдавать экспортерам разрешения не зачислять в уполномоченные банки и не продавать валюту в размере, необходимом им для выполнения валютных обязательств, а также если внешнеторговый контракт более чем на 50% был оплачен рублями.