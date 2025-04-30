Песков заявил, что механизм обязательной продажи валютной выручки будет продлен

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Режим обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших экспортеров, введенный в 2023 году президентским указом, будет вновь пролонгирован, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В последней редакции указ действовал до конца апреля.

"Этот механизм будет продлен, хотя и востребованность этого механизма существенно сократилась", - сказал Песков.

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа было продлено на год - до 30 апреля 2025 года. Сам указ, как и последующие указы, вносившие в него корректировки, не публиковались: эти документы имеют гриф "для служебного пользования" из-за закрытого списка компаний-экспортеров. Детали введенного указом режима регулируются правительственным постановлением.

Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В июне 2024 года правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре 2024 года эта планка снижена до 25%. Наконец, еще одно изменение касается клиринга - в декабре вышло постановление правительства, согласно которому правкомиссия может выдавать экспортерам разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту в размере, необходимом им для выполнения валютных обязательств.

Минфин предлагает продлить указ еще на один год, уточнив параллельно ряд норм, сообщал в начале марта замглавы ведомства Алексей Моисеев. При этом необходимости корректировать базовые параметры действующего режима Минфин не видит: экспортеры по-прежнему выполняют требования указа с запасом, отмечал он. Даже нынешние нормы с запасом перевыполняются экспортерами, и тренд к укреплению курса рубля связан не с действием указа, говорил Моисеев.

Параллельно ведомства обсуждали актуализацию списка экспортеров, подпадающих под действие указа, сообщал источник "Интерфакса": исключение нескольких компаний, получающих валютную выручку в символических размерах, и добавление предприятий с существенными экспортными потоками.

ЦБ был не согласен с пролонгацией действующего режима в нынешней ситуации, сообщал Моисеев.

"Правительство поддержало, Банк России имеет замечания. Они считают, что при нынешней ситуации не надо продлевать. Сейчас мы это все утрясаем", - сказал замглавы Минфина 16 апреля. С тех пор официальных комментариев о судьбе истекающего указа не было, лишь глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 25 апреля заявила, что регулятор в своем обновленном макропрогнозе не закладывал ту или иную судьбу указа, так как этот фактор, по мнению Банка России, вообще не влияет на курс.

"Мы ни сейчас, ни раньше не рассматривали фактор продления или непродления указа как фактор нашего решения, потому что мы считаем, что продление или непродление указа не влияет на динамику валютного курса", - сказала она. По данным ЦБ, с начала года экспортеры продавали на внутреннем рынке около 90% своей валютной выручки (при нормативе исходя из последней редакции постановления правительства в 36%).

"Мы это видим по факту: вне зависимости от того, как менялись требования к обязательной продаже валютной выручки в прошлом году, в среднем наши экспортеры продавали до 85% валютной выручки, сейчас мы видим по двум месяцам что-то около 90% валютной выручки продается, несмотря на то, что нормативы по продаже гораздо ниже. Поэтому этот фактор просто не рассматривался (при обновлении макропрогноза ЦБ - ИФ)", - поясняла Набиуллина.

Одновременно с продлением самого режима власти обсуждают обнуление нормативов обязательной репатриации и продажи валютной выручки, сообщали на прошлой неделе "Ведомости" со ссылкой на чиновников.

По словам одного из них, важно сохранить механизм, который предполагает обязательную отчетность экспортеров перед Росфинмониторингом и ЦБ о валютной выручке, а также список компаний, которые подпадают под это требование. Предложение установить нулевой норматив (регулируется не указом, а актами правительства) связано с тем, что сейчас экспортеры и так продают валюты больше необходимого объема, а проблемы слабого рубля больше нет, при этом если ситуация изменится, правительство может поднять порог зачисления и продажи экспортной выручки с нулевой отметки, говорил источник издания.