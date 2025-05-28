Годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,8%

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 20 по 26 мая 2025 года составила 0,06% после 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 26 мая составил 0,21%, с начала года - 3,34%.

Из данных за 26 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года (в мае 2024 года месячная инфляция составила 0,74%, намного превысив недельную динамику, указывавшую на рост на 0,5-0,6%, поэтому целесообразно брать для сравнения среднесуточные данные за весь месяц) следует, что годовая инфляция в РФ на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,90% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля).

Детали

Цены на плодоовощную продукцию с 20 по 26 мая снизились на 0,8% (после снижения на 1,1% с 13 по 19 мая), в том числе огурцы подешевели на 9,0%, помидоры - на 5,9%, бананы - на 1,5%, капуста - на 0,9%. Одновременно подорожали морковь - на 5,1%, свекла - на 3,7%, картофель - на 2,4%, яблоки - на 1,4%, лук - на 0,2%.

С 20 по 26 мая существенно дороже стали мясо кур - на 0,9%, свинина - на 0,6%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 1,8%, гречку на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров подешевели смартфоны - на 1,5%, телевизоры - на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,1%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Средняя стоимость путевок в санатории выросла на 0,3%.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

В русле ожиданий рынка ЦБ обошелся без направленного сигнала по ДКП, послав только нейтральный: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий".

ЦБ при этом подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

В комментарии к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, то есть годовая инфляция тормозит несколько быстрее ожиданий ЦБ. В то же время инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

ЦБ РФ перед июньским заседанием совета директоров рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил в среду зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

"В пятницу начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле", - заявил Габуния.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в понедельник заявил, что текущая ситуация указывает на риски переохлаждения экономики РФ, при этом инфляция замедляется, поэтому важны своевременные решения Банка России по ДКП.

По его словам, текущий прогноз министерства по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 7,6% реалистичный, но больше учитывает накопленный потенциал конца 2024 года и начала 2025 года.

"Мы отразили тот накопленный инфляционный потенциал, который по четвертому кварталу сложился и в начале этого года, что нам позволяет оценивать текущий прогноз (по инфляции в 2025 году на уровне 7,6% - ИФ) как реалистичный", - сказал министр.

"Текущий уровень инфляции - мы видим, что инфляция в последние недели укладывается в диапазон 3-4%, если недельные данные пересчитать в годовой режим. Другое дело, что недельные данные считаются все-таки по ограниченному перечню товаров... Ждем итогов мая, но в последнее время у нас недельные данные от месячных несильно отличаются. Рассчитываем, что майские данные эту тенденцию закрепят. Рассчитываем, что это своевременно будет учтено ЦБ при принятии решений. Потому что мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики", - предупредил глава Минэкономразвития РФ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале апреля), по инфляции в 2026 году - 4,8% (снизился с 4,9%).