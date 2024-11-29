Raiffeisen завершил сделку по продаже белорусского Приорбанка инвестору из ОАЭ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Raiffeisen Bank International AG (RBI) закрыл сделку по продаже доли в белорусском Приорбанке компании Soven 1 Holding из ОАЭ, сообщил RBI.

"Это важный шаг в нашем стремлении снизить риски, связанные с Восточной Европой", - прокомментировал через пресс-службу генеральный директор RBI Йоханн Штробль.

В пресс-релизе отмечается, что сделка окажет влияние на коэффициент достаточности основного базового капитала (CET1) группы RBI (без учета России) на конец 2024 года в размере минус 5 базисных пунктов в результате разницы между выручкой от продажи и балансовой стоимостью капитала.

По оценке RBI, негативное влияние сделки на консолидированную прибыль группы составит около 830 млн евро, из которых около около 480 млн евро представляет собой разница между ценой продажи и балансовой стоимостью Приорбанка.

RBI подписал соглашение с инвестором из ОАЭ - Soven 1 Holding Limited о продаже ему 87,74%-й доли в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях в сентябре 2024 года. Закрытие сделки ожидалось в четвертом квартале.

В сентябре RBI оценивал убытки от продажи Приорбанка из-за разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью банка на уровне 300 млн, а негативное влияние на консолидированную прибыль группы - на уровне 500 млн евро.

С завершением этой сделки RBI покинет белорусский рынок и, тем самым, упростит свою операционную деятельность в соответствии со стратегией снижения рисков в Восточной Европе, отмечалось в сообщении группы.

Приорбанк действует в Белоруссии с конца 1989 года, с 2003 года работал в составе группы RBI. Входит в число крупнейших белорусских банков по размеру активов.