ЦБ предложил систематизировать подходы к введению периода охлаждения по финпродуктам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России выступает за систематизацию законодательных подходов к введению периода охлаждения по финансовым продуктам, сообщил журналистам на Финансовом конгрессе руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Он уточнил, что период охлаждения может быть разным по длительности, однако должен вводиться "по любым финансовым продуктам, из которых нельзя выйти по рыночной цене без финансовых потерь". Мамута напомнил, что период охлаждения вводился по программам долгосрочных сбережений, а также по полисам долевого страхования жизни, которые начали страховщики жизни продавать в этом году.

"Период охлаждения вводить необходимо достаточно аккуратно, чтобы, к примеру, человек не потерял право на налоговый вычет", - добавил он. По словам Мамуты, период охлаждения не требуется в таких продуктах, как банковские депозиты, поскольку из таких продуктов можно выйти без потерь тела вложений. Говоря о качественных изменениях в структуре поступающих в Банк России жалоб от потребителей финансовых услуг, Мамута отметил, что снижается количество обращений, связанных с нечестными продажами, и жалобами на навязывание услуг. Представитель ЦБ связывает это с "благоприятными изменениями в законах, в том числе с положениями о введении периода охлаждения". Мамута добавил, что у Банка России как регулятора появилось право останавливать недобросовестные продажи при выявлении нарушений.

"Такое право появилось недавно, мы видим хороший нисходящий тренд, угрозы применения таких мер достаточно", - сказал он.