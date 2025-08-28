"Роснано" в I полугодии сократило выручку в 3,8 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Выручка АО "Роснано" в I полугодии 2025 года по РСБУ составила 1,6 млрд рублей, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (6,1 млрд рублей), говорится в отчетности компании.

Прибыль от продаж составила почти 811 млн рублей, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Валовая прибыль выросла на 38,6% - д 1,6 млрд рублей.

Чистая прибыль сократилась в 1,6 раза - до 859,5 млн рублей.

"Показатели первого полугодия демонстрируют устойчивость финансовой модели компании и эффективность выбранной стратегии управления активами", - сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу управляющий финансовый директор группы "Роснано" Владислав Юнусов.